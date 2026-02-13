Spray d´impregnation RM 542, 1l

Le spray d'imprégnation très efficace protège les surfaces extérieures, ravive les couleurs, protège des intempéries et séduit par son rendement surfacique élevé.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 6
Poids (kg) 1
Poids emballage inclus (kg) 1.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 100 x 100 x 215
Propriétés
  • Imprégnation par pulvérisation très efficace
  • Invisibilité et perméabilité à l'air
  • Protection de plusieurs mois contre la saleté et les intempéries, simplification considérable du nettoyage
  • Réduction de la pénétration de l'humidité dans la pierre
  • Pour toutes les formes à pores ouverts de pierre naturelle, de façade et de béton
  • Protection pendant des mois des meubles de jardin et des terrasses en bois contre la saleté et les intempéries
  • Protection haute efficacité pour toutes les surfaces textiles
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Attention
  • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Surfaces en pierre
  • Surfaces en bois
  • Surfaces textiles
  • Plastique
  • Métal
Accessoires