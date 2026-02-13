Sprühimprägnierer RM 542, 1l

Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschaften
  • Hochwirksame Sprühimprägnierung
  • Unsichtbar und luftdurchlässig
  • Monatelanger Schutz vor Verschmutzung und Umwelteinflüssen, erhebliche Vereinfachung der Reinigung
  • Verringerung von Durchfeuchtung des Steins
  • Geeignet für alle offenporigen Formen von Naturstein, Fassaden und Beton
  • Monatelanger Schutz von Gartenmöbeln und Terrassen aus Holz vor Schmutz und Umwelteinflüssen
  • Hochwirksamer Schutz für alle textilen Oberflächen
Sprühimprägnierer RM 542, 1l
Sprühimprägnierer RM 542, 1l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Achtung
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Steinoberflächen
  • Holzoberflächen
  • Textile Oberflächen
  • Kunststoff
  • Metall
Zubehör