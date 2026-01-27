Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide, 10l
Nettoyant en profondeur acide pour le nettoyage manuel et mécanique des sanitaires et de fin de chantier. Dissout efficacement le calcaire, les dépôts calcaires, la rouille, le tartre de lait et urinaire ainsi que le voile du ciment.
Puissant, particulièrement peu moussant et donc idéal pour l'utilisation avec les autolaveuses aspirantes : le nettoyant en profondeur acide FloorPro RM 751 de Kärcher. À base d'acide sulfamique, ce détergent destiné au nettoyage en profondeur mécanique et manuel dissout efficacement le calcaire, les dépôts calcaires, la rouille, le tartre de lait et urinaire ainsi que le voile du ciment sur toutes les surfaces résistantes aux acides comme celles des carreaux céramiques, des équipements sanitaires ou du métal. Le nettoyant en profondeur FloorPro RM 751 est par conséquent une solution optimale pour les piscines et le nettoyage de fin de chantier. Grâce à la protection anticorrosion intégrée et à ses propriétés facilitant la séparation, le nettoyant en profondeur est aussi parfait pour l'utilisation en milieu industriel.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|0.7
|Poids (kg)
|10.9
|Poids emballage inclus (kg)
|11.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 188 x 307
Appareils compatibles
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I Bp
- B 300 RI D
- B 300 RI Lpg
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah Retail
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240 Ah Li+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE Fleet+240 Ah Wet+Rins+AutD90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- Frange système à poches Ultrasafe, bleu, 40 cm
- Serpillère ECO! rouge, 40 cm
- Serpillère auto-agrippante en microfibre à boucles rouge 40 cm
- Serpillère en coton bride, 40 cm
- Serpillère microfibre courte, 40 cm
- Serpillère microfibre à franges, bride 40 cm
- Autolaveuse BD 40/12 C Bp Pack
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + balai latéral à droite
- B 300 R I LPG + bloc de lavage latéral à droite
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R Confort Bp Pack
- B 90 R Confort Dose Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105 Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Domaines d'utilisation
- Nettoyage après construction
- Nettoyage des sols