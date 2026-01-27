FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751, 10l
Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.
Kraftvoll, besonders schaumarm und damit ideal zur Verwendung mit Scheuersaugmaschinen: der saure FloorPro Grundreiniger RM 751 von Kärcher. Auf Basis von Sulfaminsäure löst das Reinigungsmittel zur maschinellen und manuellen Grundreinigung effektiv Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier von allen säurebeständigen Oberflächen wie beispielsweise von keramischen Fliesen, Sanitäreinrichtungen oder Metall. FloorPro Grundreiniger RM 751 ist somit eine optimale Lösung für Schwimmbäder und zur Schlussreinigung nach Bauvorhaben. Mit dem integrierten Korrosionsschutz und abscheidefreundlichen Eigenschaften eignet sich der Grundreiniger auch hervorragend zum Einsatz im industriellen Umfeld.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|0.7
|Gewicht (kg)
|10.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatible Geräte
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 R I Combo Bp + D 100
- B 260 R I Combo Bp + R 100
- B 260 R I Combo Bp + R 120
- B 300 R I Bp
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah Retail
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Baumwollmopp, Lasche 40 cm
- Mikrofaserklettmopp Schlingen rot 40cm
- Mikrofasermopp Kurzfaser, 40cm
- Mikrofasermopp Schlingen Lasche, 40cm
- Mopp ECO! rot Schlingen, 40cm
- Taschensystem Ultrasafe Wischbezug, blau, 40 cm
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R Bp
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R DOSE (Scheibe)
- B 250 R DOSE (Walze)
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I DOSE (Scheibe)
- B 250 R I DOSE (Walze)
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + Seitenbesen rechts
- B 300 R I LPG + Seitenschrubbdeck rechts
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Anwendungsgebiete
- Bauschlussreinigung
- Bodenreinigung