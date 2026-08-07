Durable, respectueux de l'environnement et très puissant : notre nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R eco!perform pour un nettoyage courant rigoureux de toutes les surfaces résistantes à l'eau et à l'alcool. Ce détergent qui sèche rapidement et sans traces, destiné au lavage à faible humidité avec la méthode spray, élimine de manière fiable les résidus alimentaires, les dépôts de graisse, les taches de café, le cirage ou encore les dépôts dus à la fumée de tabac. En outre, le nettoyant au parfum de fraîcheur agréable de la gamme SurfacePro de Kärcher destinée aux professionnels du nettoyage convient également au nettoyage manuel de l'acier inoxydable. Sans obligation de marquage et prêt à l'emploi pour une utilisation simple, ce nettoyant pour surfaces est certifié selon l'écolabel européen et porte par ailleurs le label environnemental de la république d'Autriche. Son concept durable inclut également un flacon réutilisable et rechargeable de 0,5 litre, qui est en plus adapté à l'utilisation avec la tête de pulvérisation de mousse 2 en 1 haut de gamme de Kärcher.