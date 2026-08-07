FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751, 2.5l

Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.

Kraftvoll, besonders schaumarm und damit ideal zur Verwendung mit Scheuersaugmaschinen: der saure FloorPro Grundreiniger RM 751 von Kärcher. Auf Basis von Sulfaminsäure löst das Reinigungsmittel zur maschinellen und manuellen Grundreinigung effektiv Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier von allen säurebeständigen Oberflächen wie beispielsweise von keramischen Fliesen, Sanitäreinrichtungen oder Metall. FloorPro Grundreiniger RM 751 ist somit eine optimale Lösung für Schwimmbäder und zur Schlussreinigung nach Bauvorhaben. Mit dem integrierten Korrosionsschutz und abscheidefreundlichen Eigenschaften eignet sich der Grundreiniger auch hervorragend zum Einsatz im industriellen Umfeld.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 2.5
Verpackungseinheit (Stück) 4
pH-Wert 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3
Eigenschaften
  • Kraftvoller, saurer Grundreiniger für alle säurebeständigen Hartböden
  • Löst starke Kalk-, Rost-, Fett-, Eiweiß-, Bier- und Milchstein-Verschmutzungen
  • Löst kraftvoll Zementschleier
  • Besonders schaumarm
  • Mit integriertem Korrosionsschutz
  • Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
  • NTA-frei
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751, 2.5l
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751, 2.5l
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751, 2.5l
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751, 2.5l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Bauschlussreinigung
  • Bodenreinigung
Zubehör