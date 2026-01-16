Universalreiniger RM 555, 5l

Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 1
Gewicht (kg) 5.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschaften
  • Flüssiger besonders materialschonender Universalreiniger
  • Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
  • Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Entfernt mühelos Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Oberflächen
  • Äußerst materialschonend
  • pH neutral
  • Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
  • Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
  • Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
  • Made in Germany
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Anwendungsgebiete
  • Flächen rund um Haus und Garten
  • Fahrzeuge
