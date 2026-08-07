Hochdruck Knickgelenk

Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren.

Dank der stufenlosen Winkelverstellung des Hochdruck-Knickgelenks von bis zu 120° reinigen Sie schwer zugängliche Bereiche bei Hochdruckreinigungsarbeiten völlig mühelos. Maschinen, Fahrzeuge, Unterböden, Fassaden, Dächer und viele Anwendungen mehr sind damit schnell und effizient sauber. Die Montage erfolgt denkbar einfach und komfortabel direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.

Spezifikationen

Technische Daten

Max. Arbeitsdruck (bar) 300
Temperatur (°C) max. 155
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.5
Kompatible Geräte
Hochdruck Knickgelenk Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.