DB 135 Dreckfräser für K 2-K 3
Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
Dank der leistungsstarken Rotordüse Entry beseitigt der Dreckfräser auch besonders hartnäckige Verschmutzungen blitzsauber. Der rotierende Punktstrahl entfernt atmosphärischen Schmutz mühelos und verhilft so zum Beispiel vermoosten oder verwitterten Oberflächen schnell wieder zu neuem Glanz. Zudem überzeugt der Dreckfräser durch große Flächenleistung. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3.
Merkmale und Vorteile
Rotierender Punktstrahl
- Effektive Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen auf unempfindlichen Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
100 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl.
- Zur effizienten und schnellen Reinigung.
Bajonettverbindung
- Besonders anwenderfreundlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Garten- und Steinmauern
- Moos