Der Dreckfräser für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5 entfernt mit seiner leistungsstarken Rotordüse Middle mit rotierendem Punktstrahl auch atmosphärischen Schmutz mühelos. Dadurch machen Sie hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen im Handumdrehen wieder strahlend sauber. Zudem überzeugt der Dreckfräser durch große Flächenleistung.