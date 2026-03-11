Adaptador antitorsión
El adaptador antitorsión deshace los nudos en la manguera de alta presión para garantizar un trabajo sin enredos. Para todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.
Con el adaptador antitorsión de Kärcher podrá disfrutar de mayor libertad de movimiento y comodidad durante el trabajo con la limpiadora de alta presión. Despídase de los incómodos nudos en la manguera de alta presión, que pueden provocar tropiezos durante la utilización y ser un obstáculo para el almacenamiento. Un sencillo giro manual del adaptador permite deshacer los nudos sin esfuerzo. El adaptador puede instalarse a posteriori de forma rápida y sencilla para optimizar su manguera de alta presión. Es compatible con todas las mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola. Función de giro garantizada gracias al empleo de latón. Apta para todos los equipos de las gamas K 4 a K 7.
Características y ventajas
Conexión Quick Connect
- Para mangueras de alta presión con conexión Quick Connect en el lado de la pistola.
Sistema antitorsión
- Los nudos de la manguera de alta presión se deshacen fácilmente girando el adaptador.
De latón
- Efectiva función de giro gracias al empleo de latón.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|137 x 26 x 26
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- H 10 Q manguera de alta presión con Quick Connect y para equipos con enrollador de mangueras
- HK 12 kit de manguera de alta presión
- HK 4 kit de manguera de alta presión
- High Pressure Hose Kit 7,5m
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car Kit
- K 4 Power Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 4 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power control Home Kit
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Home
- K 5.68 MDD PLUS
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Power Pack Placas Solares
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7 Smart Control Set
- K 7 WCM Car&Home
- K 7.710 T 400
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2 AN *ES
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home, Pack eco!Booster
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex, Pack eco!Booster
- K 7
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home