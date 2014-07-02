Kit de montaje fijación de tubo
Soporte con ventosa para fijación manguera de extracción
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
Equipos compatibles
Productos actuales
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