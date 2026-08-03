Prelavado RM 803 Classic VehiclePro de efecto rápido y respetuoso con los materiales para su uso en instalaciones de lavado de vehículos y en estaciones de lavado de autoservicio. Este eficaz producto de limpieza previa puede utilizarse tanto en turismos como en vehículos industriales y actúa como limpiador con independencia de los intervalos de temperatura. Hincha la suciedad causada por grasa, aceite, emisiones e insectos, disolviéndolos así de forma fiable y ayudando a mejorar significativamente el resultado de limpieza de los pasos de limpieza posteriores en todas las durezas del agua. Los tensioactivos contenidos son biodegradables según la CEE 648/2004. Además, RM 803 separa rápidamente el aceite del agua en el separador de aceite.