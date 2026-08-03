Prelavado VehiclePro RM 803 Classic, 200l
Prelavado VehiclePro RM 803 Classic: Detergente para pulverizado previo a alta presión, para una limpieza activa y cuidadosa con los materiales. Acelera el reblandecimiento y la eliminación de aceites y grasas y de restos de insectos.
Prelavado RM 803 Classic VehiclePro de efecto rápido y respetuoso con los materiales para su uso en instalaciones de lavado de vehículos y en estaciones de lavado de autoservicio. Este eficaz producto de limpieza previa puede utilizarse tanto en turismos como en vehículos industriales y actúa como limpiador con independencia de los intervalos de temperatura. Hincha la suciedad causada por grasa, aceite, emisiones e insectos, disolviéndolos así de forma fiable y ayudando a mejorar significativamente el resultado de limpieza de los pasos de limpieza posteriores en todas las durezas del agua. Los tensioactivos contenidos son biodegradables según la CEE 648/2004. Además, RM 803 separa rápidamente el aceite del agua en el separador de aceite.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|200
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|12
|Peso (kg)
|212
|Peso (con embalaje) (kg)
|222,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|580 x 580 x 970
Propiedades
- Eficaz detergente para pulverizado previo para el lavado de automóviles y vehículos industriales
- La grasa, el aceite, las emisiones y la suciedad de insectos se hincha y disuelve eficazmente
- De este modo, el resultado de limpieza de los siguientes pasos de limpieza mejora significativamente
- Limpieza activa a cualquier temperatura
- Efecto rápido
- Respetuoso con los materiales
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Desconservación de vehículos
- Lavado de vehículos
- Lavado del motor y del vehículo
- Autos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas