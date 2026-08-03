Prelavado VehiclePro RM 803 Classic, 200l

Prelavado VehiclePro RM 803 Classic: Detergente para pulverizado previo a alta presión, para una limpieza activa y cuidadosa con los materiales. Acelera el reblandecimiento y la eliminación de aceites y grasas y de restos de insectos.

Prelavado RM 803 Classic VehiclePro de efecto rápido y respetuoso con los materiales para su uso en instalaciones de lavado de vehículos y en estaciones de lavado de autoservicio. Este eficaz producto de limpieza previa puede utilizarse tanto en turismos como en vehículos industriales y actúa como limpiador con independencia de los intervalos de temperatura. Hincha la suciedad causada por grasa, aceite, emisiones e insectos, disolviéndolos así de forma fiable y ayudando a mejorar significativamente el resultado de limpieza de los pasos de limpieza posteriores en todas las durezas del agua. Los tensioactivos contenidos son biodegradables según la CEE 648/2004. Además, RM 803 separa rápidamente el aceite del agua en el separador de aceite.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 200
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 12
Peso (kg) 212
Peso (con embalaje) (kg) 222,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 580 x 580 x 970
Propiedades
  • Eficaz detergente para pulverizado previo para el lavado de automóviles y vehículos industriales
  • La grasa, el aceite, las emisiones y la suciedad de insectos se hincha y disuelve eficazmente
  • De este modo, el resultado de limpieza de los siguientes pasos de limpieza mejora significativamente
  • Limpieza activa a cualquier temperatura
  • Efecto rápido
  • Respetuoso con los materiales
  • Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
  • Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
  • Sin NTA
Prelavado VehiclePro RM 803 Classic, 200l
Prelavado VehiclePro RM 803 Classic, 200l
Prelavado VehiclePro RM 803 Classic, 200l
Prelavado VehiclePro RM 803 Classic, 200l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P405 Guardar bajo llave.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
  • Desconservación de vehículos
  • Lavado de vehículos
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Autos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas
Accesorios