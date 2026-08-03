Protege eficazmente contra la corrosión y al mismo tiempo garantiza superficies de vehículos brillantes como espejos: la cera caliente VehiclePro RM 820 Classic de Kärcher para el uso con hidrolimpiadoras en estaciones de lavado en autoservicio y en instalaciones de lavado de vehículos. Ya sea para automóviles, vehículos comerciales o vehículos de dos ruedas, con agua dura o blanda, la cera conservante crea una capa resistente a la intemperie que protege la pintura de forma segura hasta un mes. Además, la cera convence por sus propiedades respetuosas con el medio ambiente, ya que los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004, cumple la VDA y, con hasta 120 automóviles tratados por litro, su uso resulta muy económico.