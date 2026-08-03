VehiclePro cera caliente RM 820 Classic, 20l, 20l
Cera conservante para una capa protectora de alto brillo, resistente a la intemperie y anticorrosiva en la pintura del vehículo. Eficaz con cualquier grado de dureza del agua y conforme a la VDA.
Protege eficazmente contra la corrosión y al mismo tiempo garantiza superficies de vehículos brillantes como espejos: la cera caliente VehiclePro RM 820 Classic de Kärcher para el uso con hidrolimpiadoras en estaciones de lavado en autoservicio y en instalaciones de lavado de vehículos. Ya sea para automóviles, vehículos comerciales o vehículos de dos ruedas, con agua dura o blanda, la cera conservante crea una capa resistente a la intemperie que protege la pintura de forma segura hasta un mes. Además, la cera convence por sus propiedades respetuosas con el medio ambiente, ya que los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004, cumple la VDA y, con hasta 120 automóviles tratados por litro, su uso resulta muy económico.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|4
|Peso (kg)
|19,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|21,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|230 x 250 x 420
Propiedades
- Cera caliente eficaz para uso en instalaciones de lavado de vehículos y en autoservicio
- Protege eficazmente hasta 1 mes
- Eficaz para todas las durezas del agua
- Consigue un brillo intenso con efecto espejo
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Vehículos
- Lavado de vehículos industriales
- Autos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas