Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1
L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.
L'adaptateur de raccordement permet de relier rapidement et en toute sécurité une pompe à filetage intérieur à une conduite d'eau à filetage intérieur, que ce soit côté aspiration ou côté refoulement. Convient pour les filetages de raccordement G1 (33,3 mm) sur G1 (33,3 mm). L'adaptateur est équipé d'un côté d'un filetage G1 standard avec principe d'étanchéité axiale (repéré par un [2] sur le produit), et de l'autre d'un filetage G1 standard avec principe d'étanchéité radiale (repéré par un [1] sur le produit). Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille des pompes. Vous pouvez ainsi d'une part relier les accessoires d'autres fabricants et les accessoires Kärcher d'ancienne génération (marquage [2]) aux pompes Kärcher avec principe d'étanchéitéradiale (marquage [1]). D'autre part, vous pouvez relier les accessoires à étanchéité radiale de la gamme Kärcher PerfectConnect (marquage [1]) à toutes les pompes à étanchéité axiale traditionnelles (marquage [2]).
Caractéristiques et avantages
Adaptateur de raccordement
- Raccordement rapide des conduites d'eau avec filetage intérieur à une pompe avec filetage intérieur.
Filetage de raccordement optimisé
- Étanchéité sûre de l'adaptateur sans bande de scellage ou autre.
Montage sans outils
- Aucun outil n'est nécessaire pour le raccordement.
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|Noir
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|36 x 72 x 36
Équipement
- Accessoires de la gamme PerfectConnect de Kärcher
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
- Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs à eau de pluie, de citernes ou de puits, p. ex. avec des arroseurs.
- Pour alimenter sanitaires et machines à laver