L'adaptateur de raccordement permet de relier rapidement et en toute sécurité une pompe à filetage intérieur à une conduite d'eau à filetage intérieur, que ce soit côté aspiration ou côté refoulement. Convient pour les filetages de raccordement G1 (33,3 mm) sur G1 (33,3 mm). L'adaptateur est équipé d'un côté d'un filetage G1 standard avec principe d'étanchéité axiale (repéré par un [2] sur le produit), et de l'autre d'un filetage G1 standard avec principe d'étanchéité radiale (repéré par un [1] sur le produit). Le principe d'étanchéité radiale PerfectConnect des accessoires BP permet un montage très simple et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille des pompes. Vous pouvez ainsi d'une part relier les accessoires d'autres fabricants et les accessoires Kärcher d'ancienne génération (marquage [2]) aux pompes Kärcher avec principe d'étanchéitéradiale (marquage [1]). D'autre part, vous pouvez relier les accessoires à étanchéité radiale de la gamme Kärcher PerfectConnect (marquage [1]) à toutes les pompes à étanchéité axiale traditionnelles (marquage [2]).