iSolar 400 Advanced

La brosse-disque iSolar 400 présente une largeur de travail de 400 mm et convient tout particulièrement au nettoyage des installations photovoltaïques de petite à moyenne taille. 1100–1300 l/h

Grâce à son poids réduit et à un maniement aisé, il est également possible de nettoyer confortablement les installations en surélévation.

Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) 1100 / 1300
Température d'alimentation (°C) max. 40
Filetage du raccord M 18
Diamètre (mm) 400
Poids avec emballage (kg) 2,5
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des panneaux solaires.
Accessoires
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