Kit de fixation pour enrouleur de flexible automatique HDS M/S
Kit d’adaptation complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS Medium et Super. Montage ultrasimple, amovible en vue du transport.
Toutes les fonctions sont facilement accessibles. Offre un confort maximal lors de l’enroulement et du déroulement du flexible HP. Comprend : tambour-enrouleur automatique, flexible HP et tous les raccords.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|32,5
Inclus dans la livraison
- Tambour-enrouleur
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Trouver des pièces détachées d'origine Kit de fixation pour enrouleur de flexible automatique HDS M/S
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.