Grâce au profil de buse Kärcher breveté qui augmente d'environ 40 % sa puissance de nettoyage, notre lance d'arrosage du régulateur de pression 038 constitue une bonne alternative aux outils avec fonction Servo Control. Sans interrompre votre tâche, vous pouvez régler facilement la puissance de nettoyage en fonction de l'application, grâce au réglage de pression en continu. L'alimentation en détergent se fait via le mode basse pression spécial, tandis que l'angle de travail est réglé de manière optimale grâce au réglage du jet par niveau. Le système de réglage se trouve dans la zone de prise, ce qui en facilite l'utilisation.