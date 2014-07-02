Raccord universel Standard
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.
Caractéristiques et avantages
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour une prise en main facile.
Universel (1/2", 5/8", 3/4")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|Jaune
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 33 x 42
Appareils compatibles
RÉCOMPENSES
Recommandation du raccord rapide Universal
Le raccord rapide Universal a obtenu la note « Très bien » (1,3) et le label « Recommandation » au test pratique du magazine « selbst ist der Mann ».