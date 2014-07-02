Raccord universel Standard

La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse.

Caractéristiques et avantages
Design ergonomique facilitant l'utilisation
  • Pour une prise en main facile.
Universel (1/2", 5/8", 3/4")
  • Utilisable sur tous les tuyaux
Spécifications

Données techniques

Diamètre 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Couleur Jaune
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 33 x 42

RÉCOMPENSES

Flexibles de raccordement universels

Recommandation du raccord rapide Universal

Le raccord rapide Universal a obtenu la note « Très bien » (1,3) et le label « Recommandation » au test pratique du magazine « selbst ist der Mann ».