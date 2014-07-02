Raccord universel Standard Aquastop
La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l’accessoire est impeccable et résiste même si l’une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d’arrosage sans aucune éclaboussure.
Caractéristiques et avantages
Aqua Stop
- Pour enlever sans risque les accessoires, sans projection d'eau
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour une prise en main facile.
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Universel (1/2", 5/8", 3/4")
- Utilisable sur tous les tuyaux
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Couleur
|Jaune
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 33 x 42
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
