Produit de protection pour textiles RM 762, 500ml

Le produit de protection pour textiles RM 762 est idéal pour les détacheurs et shampouineuses. Protégez vos textiles (moquettes, tapis, canapés, sièges de voitures) après les avoir nettoyés.

Le produit de protection pour textiles RM 762 est spécialement conçu pour les détacheurs et shampouineuses Kärcher. En l'utilisant, vous pouvez protéger efficacement vos moquettes, tapis, canapés et sièges de voitures après les avoir nettoyés. Il offre une protection durable en retardant le ré-encrassement des surfaces traitées, ce qui vous permet de maintenir leur propreté et leur aspect neuf plus longtemps. Profitez d'une solution pratique pour prolonger la durée de vie de vos textiles

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 65 x 65 x 210
Produit de protection pour textiles RM 762, 500ml
Domaines d'utilisation
  • Moquette
  • Tapis
  • Tissus d'ameublement
  • Sièges de voiture