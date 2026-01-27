Le produit de protection pour textiles RM 762 est spécialement conçu pour les détacheurs et shampouineuses Kärcher. En l'utilisant, vous pouvez protéger efficacement vos moquettes, tapis, canapés et sièges de voitures après les avoir nettoyés. Il offre une protection durable en retardant le ré-encrassement des surfaces traitées, ce qui vous permet de maintenir leur propreté et leur aspect neuf plus longtemps. Profitez d'une solution pratique pour prolonger la durée de vie de vos textiles