Le nettoyant multi-surfaces RM 508 est un produit polyvalent qui offre une solution complète pour le nettoyage de toutes les surfaces de votre maison. Il garantit un nettoyage sans traces ni coulures, laissant vos surfaces propres. Ce nettoyant est particulièrement efficace pour éliminer les salissures tenaces telles que la graisse, les taches de café et les traces de doigts, vous permettant ainsi de retrouver des surfaces brillantes et propres en un rien de temps. Sa puissante action sur les surfaces dures et résistantes à l'eau en fait un allié idéal pour le nettoyage de vos vitres, miroirs, carrelages et autres surfaces similaires. Grâce à sa formule spéciale, il élimine en profondeur les saletés, laissant vos surfaces éclatantes et sans résidus.