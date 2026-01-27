Nettoyant vitres concentré, 20ml
Nettoyant pour vitres, conditionné en doses mesurées pratiques, pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses et imperméables, telles que vitres, fenêtres, miroirs, cabines de douche, etc. Améliore l'écoulement des eaux de pluie et maintient les surfaces propres plus longtemps.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|4 x 20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|20
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|225 x 115 x 25
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Cadre de fenêtres
- Miroirs
- Tables vitrées
- Cabines de douche en verre