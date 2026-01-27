Nettoyant vitres concentré, 20ml

Nettoyant pour vitres, conditionné en doses mesurées pratiques, pour un nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses et imperméables, telles que vitres, fenêtres, miroirs, cabines de douche, etc. Améliore l'écoulement des eaux de pluie et maintient les surfaces propres plus longtemps.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 4 x 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 20
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 225 x 115 x 25
Domaines d'utilisation
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Cadre de fenêtres
  • Miroirs
  • Tables vitrées
  • Cabines de douche en verre