Dégraissant PressurePro Extra RM 31, 1000l

Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme lʼhuile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1000
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 14
Poids avec emballage (kg) 1204
Dégraissant PressurePro Extra RM 31, 1000l
Dégraissant PressurePro Extra RM 31, 1000l
Dégraissant PressurePro Extra RM 31, 1000l
Dégraissant PressurePro Extra RM 31, 1000l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Nettoyage régulier
  • Nettoyage de conteneurs
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
  • Containers alimentaires
  • Nettoyage de façades