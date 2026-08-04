PGG 8/3
Un groupe éléctrogène performant, le PGG 8/3, avec 7 kW de puissance. Pour l'alimentation autonome en courant alternatif et triphasé sur les chantiers, dans l'agriculture ou les municipalités.
Que ce soit pour des appareils en 220 V ou 380 V, notre groupe électrogène PGG 8/3 offre une solution rapide à ce problème. Grâce à des roues anticrevaison et à un guidon rabattable, il est facile à transporter et à manœuvrer sur place. Le réservoir de 25 litres, avec indicateur de niveau visuel, garantit des interventions prolongées pouvant aller jusqu'à sept heures (5 heures et demie à pleine puissance). Le moteur à essence 4 temps aux normes EU STAGE V assure une puissance constante de 7 kW. Avec 2 prises de courant 220 V et une prise de courant triphasé de 400 volts, l'appareil fournit de nombreuses possibilités de connexion pour vos outillages. Le régulateur de tension automatique (AVR) assure un contrôle permanent de la tension. Contrôlé électroniquement, le courant est d'une grande stabilité assurant moins de chutes de puissance ou de pics de puissance. Une protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi qu'un cadre tubulaire en acier robuste offrent une protection fiable de l'utilisateur et de la machine contre les éventuels risques ou dommages.
Caractéristiques et avantages
Excellente facilité d'utilisationGrande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison. Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.
Fiabilité et sécurité élevéesAvec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale. Avec régulateur de tension automatique (AVR) ce qui permet une très grande stabilité de la tension et de la fréquence.
Utilisation des nettoyeurs haute pression Kärcher
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Niveau sonore (dB (A))
|76
|Puissance nominale (kW)
|2
|Puissance nominale (courant triphasé) (kW)
|7
|Puissance (kW)
|2,5
|Puissance (courant triphasé) (kW)
|max. 7,5
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|440
|Puissance du moteur (kW/PS)
|9 / 12,2
|Consommation de carburant (l/h)
|4,5
|Capacité du réservoir (l)
|25
|Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h)
|7
|Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h)
|5,5
|Poids avec emballage (kg)
|99,6
|Poids sans accessoire (kg)
|89,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Inclus dans la livraison
- Indicateur d'état de fonctionnement
- Sortie en courant continu (12 V)
- Classe de protection IP 23
- Protection contre le manque d'huile et les surcharges
- Jauge de carburant
- Prise monophasée de type F (Schuko)
- Prise triphasée CEE (16 A)
- Régulateur de tension automatique (AVR)
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Source de courant autonome pour les municipalités, par exemple pour les aspirateurs
- Source de courant autonome pour le bâtiment, par exemple pour les meuleuses d'angle
- Source de courant autonome pour l'agriculture, par exemple pour les nettoyeurs haute pression
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