Que ce soit pour des appareils en 220 V ou 380 V, notre groupe électrogène PGG 8/3 offre une solution rapide à ce problème. Grâce à des roues anticrevaison et à un guidon rabattable, il est facile à transporter et à manœuvrer sur place. Le réservoir de 25 litres, avec indicateur de niveau visuel, garantit des interventions prolongées pouvant aller jusqu'à sept heures (5 heures et demie à pleine puissance). Le moteur à essence 4 temps aux normes EU STAGE V assure une puissance constante de 7 kW. Avec 2 prises de courant 220 V et une prise de courant triphasé de 400 volts, l'appareil fournit de nombreuses possibilités de connexion pour vos outillages. Le régulateur de tension automatique (AVR) assure un contrôle permanent de la tension. Contrôlé électroniquement, le courant est d'une grande stabilité assurant moins de chutes de puissance ou de pics de puissance. Une protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi qu'un cadre tubulaire en acier robuste offrent une protection fiable de l'utilisateur et de la machine contre les éventuels risques ou dommages.