Σχεδιασμένη για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ρυθμό παροχής νερού 1.100-1.300 l/h. Το iSolar 800 διαθέτει μικρό πλάτος εργασίας στα 800 mm. Η υδροκίνητη κεφαλή της βούρτσας διατίθεται με δύο αντίθετα περιστρεφόμενες δισκοειδείς βούρτσες, οι οποίες εξισορροπούν τυχόν εγκάρσιες δυνάμεις, διευκολύνοντας τον καθαρισμό. Η ελαστική γωνία στον σύνδεσμο της κεφαλής της βούρτσας διευκολύνει τον καθαρισμό και διασφαλίζει ότι οι λεπτές τρίχες έχουν πλήρη επαφή με την επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να καθαριστούν άψογα με σταθερά ομοιόμορφα αποτελέσματα. Ακόμη και πολύ μεγάλα συστήματα, όπως εκείνα που βρίσκονται συχνά σε στέγες στάβλων μπορούν να καθαριστούν αμέσως χάρη στη μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας.