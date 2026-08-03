Όταν χρησιμοποιείται μαζί με το καθαριστικό αφρού RM 838 VehiclePro, η καινούρια κάνη κυπέλλου αφρού Basic 1 μειώνει την κατανάλωση χημικού προϊόντος καθαρισμού έως και 50%. Έχει σχεδιαστεί για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης χωρίς λειτουργία Servo Control και με ρυθμό ροής 350 έως 600 λίτρα ανά ώρα και εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ποιότητα αφρού, τον απλό χειρισμό και τα υψηλής ποιότητας υλικά, όπως το σώμα βάσης από ορείχαλκο που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ακριβής δοσολογία μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία στάδια με μια ενσωματωμένη πλάκα που αποτρέπει αποτελεσματικά την ακούσια ρύθμιση. Το ανθεκτικό και εργονομικό δοχείο χημικού προϊόντος καθαρισμού, το οποίο είναι πολύ σταθερό λόγω του σχήματός του, έχει μεγάλη οπή πλήρωσης, σωλήνα πολλών στροφών έτσι ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και μια επιπλέον επιλογή κρατήματος στον λαιμό.