Η πανέτα μικροϊνών είναι συμβατή με όλες τις συμβατικές βάσεις σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εφαρμογές με καρότσι διπλού κάδου, καρότσι ενός κάδου με πρέσα όσο και για τη μέθοδο ψεκασμού. Χάρη στο μείγμα υλικών από μικροΐνες, πολυεστέρα και τις λειαντικές λωρίδες από χοντρές ίνες πολυαμιδίου, ακόμα και οι επίμονες βρωμιές απομακρύνονται χωρίς κόπο. Η πανέτα μικροϊνών είναι συμβατή με όλες τις συμβατικές αναδιπλούμενες βάσεις σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εφαρμογές με καρότσι διπλού κάδου, καρότσι ενός κάδου με πρέσα όσο και για τη μέθοδο ψεκασμού.