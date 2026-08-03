Πανέτα μικροϊνών Basic 40cm
Αποτελεσματική και εύκολη στη χρήση: Η πανέτα μικροϊνών με σύνδεση τύπου pocket είναι ιδανική για εφαρμογές με τη μέθοδο του κουβά ή του ψεκασμού.
Η πανέτα μικροϊνών είναι συμβατή με όλες τις συμβατικές βάσεις σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εφαρμογές με καρότσι διπλού κάδου, καρότσι ενός κάδου με πρέσα όσο και για τη μέθοδο ψεκασμού. Χάρη στο μείγμα υλικών από μικροΐνες, πολυεστέρα και τις λειαντικές λωρίδες από χοντρές ίνες πολυαμιδίου, ακόμα και οι επίμονες βρωμιές απομακρύνονται χωρίς κόπο. Η πανέτα μικροϊνών είναι συμβατή με όλες τις συμβατικές αναδιπλούμενες βάσεις σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εφαρμογές με καρότσι διπλού κάδου, καρότσι ενός κάδου με πρέσα όσο και για τη μέθοδο ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και εξαιρετικά δομημένη
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Πλεκτό ύφασμα
|Δομή υφάσματος
|Κοντό πέλος
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|max. 60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 250
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 150
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός