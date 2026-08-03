Σφουγγαρίστρα από μικροίνες 40x13cm
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών, 40 × 13 cm, με βρόχους με κοντό πέλος στην κλασική έκδοση τύπου pocket. Για χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας από την Kärcher ή σύμφωνα με τη μέθοδο προεμποτισμού
Χάρη στις λεπτές μικροΐνες με εντυπωσιακή απορρόφηση σκόνης, πρόσληψη ρύπων και απορρόφηση υγρασίας με σκούπισμα ενός βήματος σε λεία και ελαφρώς δομημένα δάπεδα: Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών, με κοντές ίνες, από την Kärcher. Οι καλά ισορροπημένες ιδιότητες ολίσθησης του πανιού επιτρέπουν την αβίαστη εργασία και συνεπώς καθιστούν δυνατή την εφαρμογή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς κόπωση. Η σφουγγαρίστρα διαθέτει ραμμένες γωνίες και συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης το πανί μπορεί να αντιστοιχιστεί με σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο μέρος προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Το πανί είναι κατάλληλο τόσο για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι ενός κάδου και πρέσα, όσο και για προεμποτιζόμενες εφαρμογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Ελαφριά έως βαριά
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|85% PET / 15% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Πλεκτό ύφασμα (στρώμα καθαρισμού)
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός