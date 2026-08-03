Χάρη στις λεπτές μικροΐνες με εντυπωσιακή απορρόφηση σκόνης, πρόσληψη ρύπων και απορρόφηση υγρασίας με σκούπισμα ενός βήματος σε λεία και ελαφρώς δομημένα δάπεδα: Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών, με κοντές ίνες, από την Kärcher. Οι καλά ισορροπημένες ιδιότητες ολίσθησης του πανιού επιτρέπουν την αβίαστη εργασία και συνεπώς καθιστούν δυνατή την εφαρμογή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς κόπωση. Η σφουγγαρίστρα διαθέτει ραμμένες γωνίες και συνολικά 4 θηλιές στα χρώματα μπλε, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με αυτό το σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης το πανί μπορεί να αντιστοιχιστεί με σαφήνεια σε ένα συγκεκριμένο μέρος προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά - οι βρόγχοι που δεν χρειάζονται απλά κόβονται. Το πανί είναι κατάλληλο τόσο για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι ενός κάδου και πρέσα, όσο και για προεμποτιζόμενες εφαρμογές.