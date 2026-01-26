FloorPro Shine Cleaner RM 755, 20l
Καθαριστικό-γυαλιστικό δαπέδων με χαμηλό αφρισμό και άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών για όλα τα σκληρά δάπεδα. Το RM 755 στεγνώνει εντελώς χωρίς κανένα ίχνος. Ιδανικό για πέτρινα δάπεδα μεγάλης στιλπνότητας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|11,4
|Βάρος (kg)
|20,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 230 x 430
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου