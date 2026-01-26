FloorPro Shine Cleaner RM 755, 20l

Καθαριστικό-γυαλιστικό δαπέδων με χαμηλό αφρισμό και άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών για όλα τα σκληρά δάπεδα. Το RM 755 στεγνώνει εντελώς χωρίς κανένα ίχνος. Ιδανικό για πέτρινα δάπεδα μεγάλης στιλπνότητας.