Βαμβακερή πανέτα για σύστημα άγκριστρου και βρόγχου 40 cm
Βαμβακερό πανί με στερέωση με άγκιστρο και βρόχο για τον υγρό καθαρισμό λαδωμένων ή κερωμένων δαπέδων από φελλό, ξύλο και παρκέ. Ιδανικό για εφαρμογές σύμφωνα με τη μέθοδο τoυ προεμποτισμού.
Οι θηλιές αυτού του υφάσματος με άγκιστρο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι και είναι ιδανικές για τον άμεσο υγρό καθαρισμό και τη συντήρηση λαδωμένων ή κερωμένων δαπέδων από φελλό, ξύλο και παρκέ. Σημαντική λεπτομέρεια: Το χαμηλό βάρος του πανιού μειώνει το επακόλουθο κόστος καθαρισμού, καθώς περισσότερες σφουγγαρίστρες χωράνε σε ένα φορτίο πλυντηρίου ρούχων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|70% Cotton / 30% PET
|Υλικό υφάσματος
|Μίγμα βαμβακιού
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 250
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 105
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός