Οι θηλιές αυτού του υφάσματος με άγκιστρο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι και είναι ιδανικές για τον άμεσο υγρό καθαρισμό και τη συντήρηση λαδωμένων ή κερωμένων δαπέδων από φελλό, ξύλο και παρκέ. Σημαντική λεπτομέρεια: Το χαμηλό βάρος του πανιού μειώνει το επακόλουθο κόστος καθαρισμού, καθώς περισσότερες σφουγγαρίστρες χωράνε σε ένα φορτίο πλυντηρίου ρούχων.