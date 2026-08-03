Η μπλε σφουγγαρίστρα μικροϊνών με άγκιστρο και θηλιές αναπτύχθηκε για χρήση ως σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης. Εντυπωσιάζει με την ομοιόμορφη και πυκνή κατανομή των βρόγχων της, οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης ρύπων. Ειδικότερα, οι βρόγχοι από πολυεστέρα με υψηλό ποσοστό μικροϊνών διευκολύνουν τον καθαρισμό μέχρι την άκρη και απομακρύνουν αξιόπιστα τη χαλαρή βρωμιά από τις γωνίες και τις άκρες. Η σφουγγαρίστρα με βρόχους μικροϊνών είναι ιδανική για χρήση με τη μέθοδο του προεμποτισμού ή του ψεκασμού.