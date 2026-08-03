Πανέτα μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 40cm
Μπλε πανέτα μικροϊνών με θηλιές μικροϊνών και εύχρηστο κούμπωμα με άγκιστρο για απλό καθαρισμό. Ιδανική για τη μέθοδο ψεκασμού και τις προ-εμποτιζόμενες εφαρμογές.
Η μπλε σφουγγαρίστρα μικροϊνών με άγκιστρο και θηλιές αναπτύχθηκε για χρήση ως σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης. Εντυπωσιάζει με την ομοιόμορφη και πυκνή κατανομή των βρόγχων της, οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης ρύπων. Ειδικότερα, οι βρόγχοι από πολυεστέρα με υψηλό ποσοστό μικροϊνών διευκολύνουν τον καθαρισμό μέχρι την άκρη και απομακρύνουν αξιόπιστα τη χαλαρή βρωμιά από τις γωνίες και τις άκρες. Η σφουγγαρίστρα με βρόχους μικροϊνών είναι ιδανική για χρήση με τη μέθοδο του προεμποτισμού ή του ψεκασμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|100% PET
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόγχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|max. 60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 250
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,1 / 30
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 105
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός