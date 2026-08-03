Πανέτα κοντών μικροϊνών με σύνδεση άγκιστρου - βρόγχου, μπλε, 40cm
Πανέτα μικροϊνών κοντής ίνας με άγκιστρο και βρόχο για σκούπισμα ενός σταδίου σε λείο και ελαφρώς δομημένο σκληρό δάπεδο. Κατάλληλο για τη μέθοδο ψεκασμού και για εφαρμογές με προεμποτισμό.
Η πανέτα μικροϊνών με άγκιστρο και βρόχο αναπτύχθηκε ειδικά για εφαρμογές καθαρισμού σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή, όπως εγκαταστάσεις φροντίδας. Είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας και διαθέτει ένα εύχρηστο κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για απλή τοποθέτηση και αφαίρεση από τη θήκη σφουγγαρίσματος. Χάρη στη δομή κοντών ινών της, η σφουγγαρίστρα είναι ιδανική για τον καθαρισμό λείων και ελαφρώς δομημένων σκληρών δαπέδων. Οι λεπτές μικροΐνες της σφουγγαρίστρας με άγκιστρο και βρόχο δεν προσφέρουν μόνο καλά ισορροπημένες, αβίαστες ιδιότητες ολίσθησης, αλλά και εξαιρετική απορρόφηση της υγρασίας και συνεπώς και της βρωμιάς και της σκόνης. Οι φαρδύτερες άκρες στις πλευρές της σφουγγαρίστρας με κοντές ίνες απομακρύνουν αξιόπιστα τη χαλαρή βρωμιά από γωνίες και γωνίες. Το κάλυμμα της σφουγγαρίστρας πλάτους 40 εκατοστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη μέθοδο ψεκασμού όσο και για προεμποτιζόμενες εφαρμογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|85% PET / 15% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Πλεκτό ύφασμα (στρώμα καθαρισμού)
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|max. 60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 250
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|420 / 120
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|420 x 120 x 15
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός