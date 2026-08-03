Η πανέτα μικροϊνών με άγκιστρο και βρόχο αναπτύχθηκε ειδικά για εφαρμογές καθαρισμού σε χώρους ευαίσθητους στην υγιεινή, όπως εγκαταστάσεις φροντίδας. Είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας και διαθέτει ένα εύχρηστο κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για απλή τοποθέτηση και αφαίρεση από τη θήκη σφουγγαρίσματος. Χάρη στη δομή κοντών ινών της, η σφουγγαρίστρα είναι ιδανική για τον καθαρισμό λείων και ελαφρώς δομημένων σκληρών δαπέδων. Οι λεπτές μικροΐνες της σφουγγαρίστρας με άγκιστρο και βρόχο δεν προσφέρουν μόνο καλά ισορροπημένες, αβίαστες ιδιότητες ολίσθησης, αλλά και εξαιρετική απορρόφηση της υγρασίας και συνεπώς και της βρωμιάς και της σκόνης. Οι φαρδύτερες άκρες στις πλευρές της σφουγγαρίστρας με κοντές ίνες απομακρύνουν αξιόπιστα τη χαλαρή βρωμιά από γωνίες και γωνίες. Το κάλυμμα της σφουγγαρίστρας πλάτους 40 εκατοστών μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη μέθοδο ψεκασμού όσο και για προεμποτιζόμενες εφαρμογές.