Πανέτα ECO!, μπλε
Σετ ECO!Mop σε μπλε χρώμα. Με θηλιές από μικροΐνες και στερέωση τσέπης. Ιδανικό για τη μέθοδο προεμποτισμού και τη χρήση με το σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας της Kärcher.
Αναπτυγμένη ως σφουγγαρίστρα γενικής χρήσης, η ECO!Mop με βρόχους σε μπλε χρώμα εντυπωσιάζει με την ομοιόμορφη και στενά διατεταγμένη κατανομή των βρόγχων για εξαιρετική ικανότητα συλλογής ρύπων. Το πανί είναι ιδανικό για τον καθαρισμό βιομηχανιών και σε άλλους χώρους με μεγάλο όγκο ρύπων, καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα. Οι βρόγχοι από πολυεστέρα με υψηλή περιεκτικότητα σε μικροΐνες βοηθούν επίσης τον καθαρισμό κοντά στην άκρη και μαζεύουν χαλαρούς ρύπους από γωνίες και άκρες. Χάρη στο σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης το πανί σφουγγαρίσματος μπορεί να αντιστοιχιστεί σαφώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο προς καθαρισμό και η διασταυρούμενη μόλυνση αποτρέπεται αποτελεσματικά. Το σύστημα ECO!Mop είναι επίσης κατάλληλο τόσο για χρήση στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καροτσάκι διπλού κάδου ή καροτσάκι ενός κάδου και πρέσα όσο και για προεμποτισμένες εφαρμογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και εξαιρετικά δομημένη
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|100% PET
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόγχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,2 / 30
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός