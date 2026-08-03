FloorPro Shine Cleaner RM 755, 2.5l
Καθαριστικό-γυαλιστικό δαπέδων με χαμηλό αφρισμό και άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών για όλα τα σκληρά δάπεδα. Το RM 755 στεγνώνει εντελώς χωρίς κανένα ίχνος. Ιδανικό για πέτρινα δάπεδα μεγάλης στιλπνότητας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|2,5
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|4
|pH
|11
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 120 x 290
Προϊόν
- Ισχυρό βασικό καθαριστικό για καθημερινή χρήση για όλα τα σκληρά και ανθεκτικά δάπεδα.
- Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
- Γυαλίζει από μόνο του.
- Στεγνώνει χωρίς να αφήνει ραβδώσεις
- Με λίγο αφρό
- Ευχάριστο, φρέσκο άρωμα
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς NTA
- Χωρίς φωσφορικά
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Προσοχή
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός δαπέδου