Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l

Αναστολέας αλάτων για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεση ζεστού νερού με ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση, ειδικά για χρήση σε νέες μονάδες HDS με επιλογή System Care. Η σύνθεση του Machine Protector Advance 1 RM 110 προσφέρει βελτιωμένη προστασία από εναποθέσεις αλάτων σε θερμαντικά πηνία (έως 150° C) και παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση για εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό.