Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l
Αναστολέας αλάτων για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεση ζεστού νερού με ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση, ειδικά για χρήση σε νέες μονάδες HDS με επιλογή System Care. Η σύνθεση του Machine Protector Advance 1 RM 110 προσφέρει βελτιωμένη προστασία από εναποθέσεις αλάτων σε θερμαντικά πηνία (έως 150° C) και παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση για εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|1
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|6
|pH
|9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|242 x 233 x 208
Προϊόν
- Ολοκληρωμένη προστασία και φροντίδα για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
- Ειδικά για συσκευές προσαρμογής φροντίδας
- Προστατεύει αποτελεσματικά το θερμαντικό πηνίο από την ασβεστοποίηση
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Χωρίς φωσφορικά
- Χωρίς NTA
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Απολίπανση, αφαίρεση φωσφορικών αλάτων
- Απολίπανση επιφανειών
- Συντήρηση μηχανημάτων, προστασία από άλατα