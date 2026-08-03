Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l

Αναστολέας αλάτων για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεση ζεστού νερού με ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση, ειδικά για χρήση σε νέες μονάδες HDS με επιλογή System Care. Η σύνθεση του Machine Protector Advance 1 RM 110 προσφέρει βελτιωμένη προστασία από εναποθέσεις αλάτων σε θερμαντικά πηνία (έως 150° C) και παρέχει ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση για εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
pH 9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 242 x 233 x 208
Προϊόν
  • Ολοκληρωμένη προστασία και φροντίδα για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
  • Ειδικά για συσκευές προσαρμογής φροντίδας
  • Προστατεύει αποτελεσματικά το θερμαντικό πηνίο από την ασβεστοποίηση
  • Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
  • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
  • Χωρίς φωσφορικά
  • Χωρίς NTA
Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l
Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l
Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110, 1l
Πεδία εφαρμογής
  • Μεταφορές και μηχανήματα
  • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
  • Απολίπανση, αφαίρεση φωσφορικών αλάτων
  • Απολίπανση επιφανειών
  • Συντήρηση μηχανημάτων, προστασία από άλατα