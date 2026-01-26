Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector RM 110, 10l
Προστασία από την ασβεστοποίηση για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Αυτή η νέα σύνθεση παρέχει βελτιωμένη αντιδιαβρωτική προστασία από εναποθέσεις αλάτων σε συστήματα θερμαντικών πηνίων (έως και 150°C), καθώς και ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία για όλα τα εξαρτήματα των μηχανημάτων HDS από όπου διέρχεται νερό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|9
|Βάρος (kg)
|10,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 188 x 307
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Απολίπανση, αφαίρεση φωσφορικών αλάτων
- Απολίπανση επιφανειών
- Συντήρηση μηχανημάτων, προστασία από άλατα