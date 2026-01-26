Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector RM 110, 10l

Προστασία από την ασβεστοποίηση για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Αυτή η νέα σύνθεση παρέχει βελτιωμένη αντιδιαβρωτική προστασία από εναποθέσεις αλάτων σε συστήματα θερμαντικών πηνίων (έως και 150°C), καθώς και ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία για όλα τα εξαρτήματα των μηχανημάτων HDS από όπου διέρχεται νερό.