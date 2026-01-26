Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector RM 110, 10l

Προστασία από την ασβεστοποίηση για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Αυτή η νέα σύνθεση παρέχει βελτιωμένη αντιδιαβρωτική προστασία από εναποθέσεις αλάτων σε συστήματα θερμαντικών πηνίων (έως και 150°C), καθώς και ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία για όλα τα εξαρτήματα των μηχανημάτων HDS από όπου διέρχεται νερό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 9
Βάρος (kg) 10,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 188 x 307
Πεδία εφαρμογής
  • Μεταφορές και μηχανήματα
  • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
  • Απολίπανση, αφαίρεση φωσφορικών αλάτων
  • Απολίπανση επιφανειών
  • Συντήρηση μηχανημάτων, προστασία από άλατα
Εξαρτήματα