Προστατευτικό μηχανήματος PressurePro Machine Protector RM 110, 20l
Προστασία από την ασβεστοποίηση για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού. Αυτή η νέα σύνθεση παρέχει βελτιωμένη αντιδιαβρωτική προστασία από εναποθέσεις αλάτων σε συστήματα θερμαντικών πηνίων (έως και 150°C), καθώς και ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία για όλα τα εξαρτήματα των μηχανημάτων HDS από όπου διέρχεται νερό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|9
|Βάρος (kg)
|20,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 250 x 420
Προϊόν
- Ολοκληρωμένη προστασία και φροντίδα για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης ζεστού νερού
- Προστατεύει αποτελεσματικά το θερμαντικό πηνίο από την ασβεστοποίηση
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς φωσφορικά
- Χωρίς NTA
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Απολίπανση, αφαίρεση φωσφορικών αλάτων
- Απολίπανση επιφανειών
- Συντήρηση μηχανημάτων, προστασία από άλατα