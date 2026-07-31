Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con raccordi EASY!Lock, DN6, adatto fino a 250 bar.
Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con raccordi EASY!Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità cinque volte più veloci di quelli tradizionali. ID 6, adatto fino a 250 bar.
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|250
|Lunghezza (m)
|10
|Attacco filettato
|2 x EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,9