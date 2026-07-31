Tubo ad alta pressione 10m con raccordi EASY!Lock, fino a 250 bar, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Tubo flessibile ad alta pressione da 10 m con raccordi EASY!Lock, DN6, adatto fino a 250 bar.

Tubo flessibile per alta pressione, lungo 10 m con raccordi EASY!Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità cinque volte più veloci di quelli tradizionali. ID 6, adatto fino a 250 bar.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 6
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Lunghezza (m) 10
Attacco filettato 2 x EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,9