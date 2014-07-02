Ugello di pulizia del tubo rotante con filettatura interna. L'ugello ha quattro getti rotanti per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati. I getti sono disposti in modo da consentire all'ugello e al tubo di muoversi liberamente attraverso il tubo. Con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia del tubo.