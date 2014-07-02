Ugelli sturatubi
Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti
Ugello di pulizia del tubo rotante con filettatura interna. L'ugello ha quattro getti rotanti per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati. I getti sono disposti in modo da consentire all'ugello e al tubo di muoversi liberamente attraverso il tubo. Con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia del tubo.
Caratteristiche e vantaggi
L'ugello ruota sul proprio asse con quattro getti laterali
Connessione: 1/8 "
Stile di costruzione compatto con diametro esterno di 16 mm
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|16
|Dimensione ugello ( )
|50
|Filettatura
|R 1/8"
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St