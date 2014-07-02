Ugelli sturatubi

Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti

Ugello di pulizia del tubo rotante con filettatura interna. L'ugello ha quattro getti rotanti per la pulizia ecologica di scarichi e tubi bloccati. I getti sono disposti in modo da consentire all'ugello e al tubo di muoversi liberamente attraverso il tubo. Con attacco R 1/8 "per il collegamento al tubo di pulizia del tubo.

Caratteristiche e vantaggi
L'ugello ruota sul proprio asse con quattro getti laterali
Connessione: 1/8 "
Stile di costruzione compatto con diametro esterno di 16 mm
Specifiche

Dati tecnici

Diametro (mm) 16
Dimensione ugello ( ) 50
Filettatura R 1/8"
Macchine compatibili
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