Grazie al suo valore di pH neutro e alle proprietà delicate, il nostro detergente in schiuma PressurePro RM 57 è adatto per una pulizia accurata ma delicata praticamente su tutte le superfici. Forma una coperta di schiuma stabile con un'eccellente prestazione di pulizia che è tuttavia facile da risciacquare. Rimuove in modo affidabile lo sporco tipico nelle aree di lavorazione alimentare, ad esempio residui di olio, grasso, proteine, farina, glutine, semola, vino, succhi o birra. Con PressurePro RM 57, RM 58 e RM 59, Kärcher offre una gamma di detergenti in schiuma per applicazioni ad alta pressione nel settore alimentare, cucine gastronomiche, catering, mense, grandi cucine, macellerie, macelli e panifici con certificato di conformità HACCP dell'Institut Fresenius. A seconda delle esigenze e dello scopo di utilizzo, sono adatti per la pulizia di superfici, pareti, pavimenti, cinghie di trasporto, macchine, apparecchi, scatole, serbatoi e fusti di alimenti, nonché celle frigorifere.