Schiumogeno Neutro RM 57 ASF, 20l

Detergente schiumogeno neutro, ideale per l'eliminazione di sporco grasso leggero. Grazie all'ottima aderenza della schiuma, può agire per lunghi tempi di posa anche su superfici verticali.

Grazie al suo valore di pH neutro e alle proprietà delicate, il nostro detergente in schiuma PressurePro RM 57 è adatto per una pulizia accurata ma delicata praticamente su tutte le superfici. Forma una coperta di schiuma stabile con un'eccellente prestazione di pulizia che è tuttavia facile da risciacquare. Rimuove in modo affidabile lo sporco tipico nelle aree di lavorazione alimentare, ad esempio residui di olio, grasso, proteine, farina, glutine, semola, vino, succhi o birra. Con PressurePro RM 57, RM 58 e RM 59, Kärcher offre una gamma di detergenti in schiuma per applicazioni ad alta pressione nel settore alimentare, cucine gastronomiche, catering, mense, grandi cucine, macellerie, macelli e panifici con certificato di conformità HACCP dell'Institut Fresenius. A seconda delle esigenze e dello scopo di utilizzo, sono adatti per la pulizia di superfici, pareti, pavimenti, cinghie di trasporto, macchine, apparecchi, scatole, serbatoi e fusti di alimenti, nonché celle frigorifere.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 6,7
Peso (kg) 20,4
Peso con imballo (kg) 21,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 260 x 237 x 430
Aree di applicazione
  • Caseifici
  • Pulizia superfici
  • Grandi cucine
  • Pulizia stabili
