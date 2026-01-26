Schiumogeno Neutro RM 57 ASF, 20l
Detergente schiumogeno neutro, ideale per l'eliminazione di sporco grasso leggero. Grazie all'ottima aderenza della schiuma, può agire per lunghi tempi di posa anche su superfici verticali.
Grazie al suo valore di pH neutro e alle proprietà delicate, il nostro detergente in schiuma PressurePro RM 57 è adatto per una pulizia accurata ma delicata praticamente su tutte le superfici. Forma una coperta di schiuma stabile con un'eccellente prestazione di pulizia che è tuttavia facile da risciacquare. Rimuove in modo affidabile lo sporco tipico nelle aree di lavorazione alimentare, ad esempio residui di olio, grasso, proteine, farina, glutine, semola, vino, succhi o birra. Con PressurePro RM 57, RM 58 e RM 59, Kärcher offre una gamma di detergenti in schiuma per applicazioni ad alta pressione nel settore alimentare, cucine gastronomiche, catering, mense, grandi cucine, macellerie, macelli e panifici con certificato di conformità HACCP dell'Institut Fresenius. A seconda delle esigenze e dello scopo di utilizzo, sono adatti per la pulizia di superfici, pareti, pavimenti, cinghie di trasporto, macchine, apparecchi, scatole, serbatoi e fusti di alimenti, nonché celle frigorifere.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|6,7
|Peso (kg)
|20,4
|Peso con imballo (kg)
|21,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|260 x 237 x 430
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato, 1200 l/h -
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 400 l/h - 600 l/h
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 700 l/h - 800 l/h
- Lancia schiuma DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h
- PRO HD 400
- PRO HD 5170
- PRO HD 6200
- PRO HD 700 X Plus
- PRO HD 8280
- PRO HDS 5180
- Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato
- Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Advanced
- Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic
- Serbatoio per detergente da 2l per lancia schiumogena DUO Advanced
- Set Easy Foam
- Set Inno Foam
- Set Inno foam HD 7/10 CXF
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus
Aree di applicazione
- Caseifici
- Pulizia superfici
- Grandi cucine
- Pulizia stabili