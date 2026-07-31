Serbatoio per detergente da 1l con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato Basic

Per il cambio rapido del detergente: Contenitore supplementare del detergente da 1 litro per la lancia schiuma base (2.112-053.0, 2.112-054.0 e 2.112-055.0).

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
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