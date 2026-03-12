DB 180, Vuilfrees (K 7)
Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Top voor Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 7. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.
Krachtig tegen bijzonder hardnekkig vuil: de vuilfrees met krachtige rotorsproeier Top voor Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 7. Met de roterende puntstraal en de grote oppervlakteprestatie kunnen atmosferische vervuiling, mos en groene aanslag snel en eenvoudig worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
- Effectief verwijderen van hardnekkig vuil op gevoelige oppervlakken
Krachtige reiniging met hoge druk
- Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
- Voor een efficiënte en snelle reiniging.
Bajonetaansluiting
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Hardnekkig vuil
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Mos