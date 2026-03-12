DB 180, Vuilfrees (K 7)

Vuilfrees met krachtige rotorsproeier Top voor Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 7. Tegen bijzonder hardnekkig vuil zoals algaanslag of mos.

Krachtig tegen bijzonder hardnekkig vuil: de vuilfrees met krachtige rotorsproeier Top voor Kärcher hogedrukreinigers van de klasse K 7. Met de roterende puntstraal en de grote oppervlakteprestatie kunnen atmosferische vervuiling, mos en groene aanslag snel en eenvoudig worden verwijderd.

Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
  • Effectief verwijderen van hardnekkig vuil op gevoelige oppervlakken
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100 % hogere reinigingsprestaties in vergelijking met de standaard vlakstraal van Kärcher.
  • Voor een efficiënte en snelle reiniging.
Bajonetaansluiting
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 450 x 41 x 41

Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Toepassingen
  • Fietsen
  • Hardnekkig vuil
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Mos