Voldoet aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige omgevingen: Ons zeer effectieve HEPA 14 filter, gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019, maakt indruk met een afscheidingsrendement van 99,995 procent en houdt zo zelfs de kleinste deeltjes in het bereik van enkele micrometers tegen. Zelfs aërosolen, virussen en ziektekiemen worden betrouwbaar en bijna volledig opgevangen en niet terug in de omgevingslucht gebracht.