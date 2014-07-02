Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2*M22*1.5
15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.
15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 10
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|220
|Lengte (m)
|15
|Aansluitdraad
|2*M22*1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,5