Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2*M22*1.5

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.

15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 10
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 220
Lengte (m) 15
Aansluitdraad 2*M22*1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4,5