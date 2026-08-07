Microvezeldoek
Met de hoogwaardige zachte microvezeldoek kunt u gereinigde voorwerpen afdrogen voordat u ze opbergt.
De snel drogende microvezeldoek heeft een groot absorptievermogen en neemt veel vocht en vloeistof op. De doek is aangenaam zacht en maakt gevoelige oppervlakken zorgvuldig droog. De doek is 40 × 40 centimeter groot en daarom ook ideaal voor het afdrogen van fietsen voordat deze weer worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige zachte microvezeldoek
- Voor het drogen van gereinigde voorwerpen voordat ze worden opgeborgen.
Microvezel
- Neemt veel water op en droogt snel.
Zacht
- Zacht voor oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester, 20% polyamide
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 400 x 4
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fietsen
- Laarzen/wandelschoenen
- Kinderwagens/buggy's
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen