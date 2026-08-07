Microvezeldoek

Met de hoogwaardige zachte microvezeldoek kunt u gereinigde voorwerpen afdrogen voordat u ze opbergt.

De snel drogende microvezeldoek heeft een groot absorptievermogen en neemt veel vocht en vloeistof op. De doek is aangenaam zacht en maakt gevoelige oppervlakken zorgvuldig droog. De doek is 40 × 40 centimeter groot en daarom ook ideaal voor het afdrogen van fietsen voordat deze weer worden opgeborgen.

Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige zachte microvezeldoek
  • Voor het drogen van gereinigde voorwerpen voordat ze worden opgeborgen.
Microvezel
  • Neemt veel water op en droogt snel.
Zacht
  • Zacht voor oppervlakken.
Specificaties

Technische gegevens

Vezelsamenstelling textiel 80% polyester, 20% polyamide
Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 400 x 400 x 4
Toepassingen
  • Fietsen
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Kinderwagens/buggy's
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen