Oppervlaktereiniger FR Classic
Het ideale instapmodel van de serie Kärcher oppervlaktereinigers voor het reinigen van oppervlakken binnenshuis en buitenshuis. Met spatbescherming en tot 150 bar werkdruk.
De FR Classic is het instapmodel uit de serie Kärcher oppervlaktereinigers voor het reinigen van oppervlakken binnenshuis en buitenshuis zonder spatwater. De FR Classic imponeert met een maximale werkdruk van 150 bar en een wateropbrengst van 600 liter tot 40°C verwarmd water per uur. De sproeierset moet afzonderlijk worden besteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|1,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,1
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Reserveonderdelen Oppervlaktereiniger FR Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.