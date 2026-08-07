Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar
Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|140
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Lengte (m)
|10
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
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Reserveonderdelen Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar
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