Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar

Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 140
Aansluitdraad EASY!Lock
Lengte (m) 10
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.