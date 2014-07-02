Rubberstrip voor FRV 30
Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten.
De zuigstrip voor de FRV 30 wordt aangeraden voor gebruik op gladde vloeren binnenshuis. Het verhoogt de zuigkracht en vermindert de hoeveelheid resterend water tot een minimum. Hierdoor is de vloer binnenshuis weer droog in slechts enkele minuten.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
Compatibele apparaten
Actuele producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20-4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St *EU
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- Oppervlaktereiniger FRV 30
Niet meer leverbare producten
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1040 B CAGE
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 600
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage *EU
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MX Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
- HD 901 B