Vuilfrees, Klein, 045

Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger: bij de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 045) is intern prestatieverlies geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit is gemaximaliseerd.

Krachtpatser in een kleine sproeier: de Performance vuilfrees (sproeiergrootte 045) realiseert een reinigingsprestatie die tien keer zo groot is als die van conventionele hogedruksproeiers - dankzij de roterende puntstraal. En hij heeft een reinigings- en oppervlakteprestatie die tot 50% groter is dan die van zijn voorganger. Met max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C maakt ook het hardnekkigste vuil geen enkele kans. En de keramische sproeier en keramische lagerring maken een zeer lange levensduur mogelijk.

Kenmerken en voordelen
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger
  • Enorme tijdsbesparing.
Minimaal prestatieverlies en verbetering van de straalkwaliteit
  • Dankzij de grote reinigingskracht wordt ook zeer hardnekkig vuil verwijderd.
De roterende puntstraal van de rotorsproeier combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal
  • Grote reinigingskracht en grote oppervlakteprestatie.
Keramische sproeier en keramische lagerring
  • Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties
  • Hardnekkig vuil wordt snel verwijderd.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 180
Werkdruk (bar) max. 180
Temperatuur (°C) max. 60
Mondstukgrootte ( ) 45
Grootte Klein
Aansluitdraad EASY!Lock
Kleur Antraciet
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3