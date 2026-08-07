Vuilfrees, Klein, 045
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger: bij de nieuwe Performance vuilfrees (sproeiergrootte 045) is intern prestatieverlies geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit is gemaximaliseerd.
Krachtpatser in een kleine sproeier: de Performance vuilfrees (sproeiergrootte 045) realiseert een reinigingsprestatie die tien keer zo groot is als die van conventionele hogedruksproeiers - dankzij de roterende puntstraal. En hij heeft een reinigings- en oppervlakteprestatie die tot 50% groter is dan die van zijn voorganger. Met max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C maakt ook het hardnekkigste vuil geen enkele kans. En de keramische sproeier en keramische lagerring maken een zeer lange levensduur mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger
- Enorme tijdsbesparing.
Minimaal prestatieverlies en verbetering van de straalkwaliteit
- Dankzij de grote reinigingskracht wordt ook zeer hardnekkig vuil verwijderd.
De roterende puntstraal van de rotorsproeier combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal
- Grote reinigingskracht en grote oppervlakteprestatie.
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties
- Hardnekkig vuil wordt snel verwijderd.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Mondstukgrootte ( )
|45
|Grootte
|Klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3