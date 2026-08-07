Krachtpatser in een kleine sproeier: de Performance vuilfrees (sproeiergrootte 045) realiseert een reinigingsprestatie die tien keer zo groot is als die van conventionele hogedruksproeiers - dankzij de roterende puntstraal. En hij heeft een reinigings- en oppervlakteprestatie die tot 50% groter is dan die van zijn voorganger. Met max. 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C maakt ook het hardnekkigste vuil geen enkele kans. En de keramische sproeier en keramische lagerring maken een zeer lange levensduur mogelijk.